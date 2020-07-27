Представництво Tesla в Китаї вирішило порадувати шанувальників компанії галереєю офіційних шпалер із зображенням електрокара. На відміну від більшості опцій автомобілів бренду, шпалери доступні безкоштовно всім бажаючим.

"Енергетичні шпалери" – саме так назвали дизайнери серію з чотирьох зображень, повідомляє mspoweruser.

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На картинках показаний вид з вікна автомобіля Tesla на офіційний салон компанії, «двері-крила» готується до серійного виробництва Tesla Model Y, величезний планшет в салоні Model 3 з видом на зарядні станції SuperCharge, а також два автомобілі бренду на тлі неонової атмосфери.



"Енергетичні" шпалери Tesla

Всі зображення доступні в дозволі 2560х1439 пікселів. Завантажити вихідні шпалери можна звідси.