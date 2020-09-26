На нещодавньому Tesla Battery Day, крім нової концепції акумуляторів для електромобілів і доступної моделі фірмового авто, компанія показала тримоторну версію свого флагманського седана Model S. За заявою вендора, новинка отримала рекордні для фірмової серії показники розгону до "сотні" і максимальну швидкість.

Щоб підтвердити це на практиці, виробник випробував новий електрокар на гоночній трасі, повідомляє 24 канал.

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За словами глави Tesla Ілона Маска, максимальна швидкість Model S Plaid становить 321 км/год, а дальність ходу на одному заряді акумулятора – до 836 кілометрів. Щоб підтвердити швидкісні характеристики свого дітища, компанія опублікувала відеоролик, що демонструє проходження новинкою кола на гоночній трасі WeatherTech Raceway Laguna Seca в Північній Каліфорнії. Підсумковий час новинки склав 90 секунд і зробив її одним з найшвидших серійних автомобілів у світі.

Заїзд Tesla Model S Plaid на WeatherTech Raceway Laguna Seca:

За результатом пробігу седан з електричною силовою установкою виявився швидшим, ніж суперкар McLaren P1. Втім електромобіль поступився аж на три секунди новому McLaren Senna. При цьому седан Tesla значно дешевший зазначених моделей, роздрібна ціна яких в доларах представлена ​​семизначними цифрами. Для порівняння, вартість базової модифікації Model S Plaid становить 134 490 доларів.