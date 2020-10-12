Знаменита Tesla Roadster Ілона Маска вже більше двох років мандрує Сонячною системою. За цей час автівка "обкатала" в 36 тисяч разів більшу відстань ніж передбачено гарантійним терміном в 93 000 кілометрів. А недавно SpaceX повідомила, що знаменитий електрокар пролетів повз Марс на рекордно близькій відстані.

Знаменитий запуск автівки у космос відбувся у лютому 2018 року. Ракету Falcon Heavy не хотіли відправляти порожньою, тому Ілон Маск вирішив помістити всередину власну Tesla Roadster, як імітатор корисного навантаження.

Цікаво NASA перенесло запуск першої повноцінної місії SpaceX Crew Dragon до МКС: у чому причина

До речі, будь-хто може може поспостерігати, де саме зараз перебуває знаменита Tesla Roadster з водієм Starman.



Карта, яка показує де буде Tesla Roadster у майбутньому

На цьому тижні SpaceX повідомила, що червоний родстер вперше наблизився до Марса. Зараз він перебуває на відстані 8 мільйонів кілометрів від Марса, та на відстані більш ніж 60 мільйонів кілометрів від Землі.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020

Цікаві факти про космічну Tesla Roadster