Tesla розробляє нову функцію стеження за водієм
Компанія Tesla вже не раз підкреслювала, що функція автопілота не звільняє водія від відповідальності у разі аварії і необхідності контролювати дорожню обстановку. Проте деякі власники фірмових електрокарів часом нехтують цим попередженням. Компанія працює над вирішенням цієї проблеми.
Для зниження аварійності інженери Tesla, як повідомляє Slashgear, планують використовувати встановлену в Model 3 і Model Y камеру для контролю поведінки водія.
Цікаво Ілон Маск: майбутні акумулятори Tesla стануть частиною кузова електромобіля
Як працюватиме функція
Камера в салоні аналізуватиме обличчя користувача, а система за допомогою алгоритму на базі штучного інтелекту зможе зрозуміти, сконцентрований водій на дорозі, чи закрив очі або користується смартфоном, сидячи за кермом. Камера також фіксуватиме, чи тримає водій руки на кермі.
Список "станів" водія, як повідомив користувач твіттера green, які зможе визначити камера, зараз виглядає так: "закриті очі", "сліпота" (імовірно мова про неможливість розпізнавання обличчя у темряві), "опущені або підняті очі", "закинута голова", "погляд вліво або вправо", "використання смартфона" і "[одягнені] сонячні окуляри".
Коли з'явиться нова функція
Про терміни появи нової прошивки з відповідною функціональністю виробник поки не повідомляє.