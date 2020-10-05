Компанія Tesla вже не раз підкреслювала, що функція автопілота не звільняє водія від відповідальності у разі аварії і необхідності контролювати дорожню обстановку. Проте деякі власники фірмових електрокарів часом нехтують цим попередженням. Компанія працює над вирішенням цієї проблеми.

Для зниження аварійності інженери Tesla, як повідомляє Slashgear, планують використовувати встановлену в Model 3 і Model Y камеру для контролю поведінки водія.

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Як працюватиме функція

Камера в салоні аналізуватиме обличчя користувача, а система за допомогою алгоритму на базі штучного інтелекту зможе зрозуміти, сконцентрований водій на дорозі, чи закрив очі або користується смартфоном, сидячи за кермом. Камера також фіксуватиме, чи тримає водій руки на кермі.

Список "станів" водія, як повідомив користувач твіттера green, які зможе визначити камера, зараз виглядає так: "закриті очі", "сліпота" (імовірно мова про неможливість розпізнавання обличчя у темряві), "опущені або підняті очі", "закинута голова", "погляд вліво або вправо", "використання смартфона" і "[одягнені] сонячні окуляри".

In case you were wondering what does the selfie camera in model 3 currently try to detect:

BLINDED

DARK

EYES_CLOSED

EYES_DOWN

EYES_NOMINAL

EYES_UP

HEAD_DOWN

HEAD_TRUNC

LOOKING_LEFT

LOOKING_RIGHT

PHONE_USE

SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL

SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN — green (@greentheonly) October 4, 2020

Коли з'явиться нова функція

Про терміни появи нової прошивки з відповідною функціональністю виробник поки не повідомляє.