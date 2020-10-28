Розвиток технології Solar Roof – сонячного даху від Tesla, що генерує електроенергію, – досягло тієї стадії, коли за серією значущих поліпшень повинно слідувати вибухове зростання популярності. І цей вибух, як вважає Ілон Маск, трапиться вже наступного року.

Варто зазначити, що деякі об'єктивні підстави для таких тверджень у Ілона Маска безумовно є. За останній квартал кількість встановлень Solar Roof зросла майже в три рази, а вартість інсталяції за останній рік знизилася вдвічі згідно зі звітом Tesla інвесторам, який був оприлюднений в кінці вересня, повідомляє 24 канал.

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Перспективи Solar Roof

На думку Маска, у наступному році Solar Roof V3 стане новим продуктом-лідером. За останній рік це рішення від Tesla досить сильно змінилося у кращу сторону за всіма параметрами – від ціни до термінів встановлення.

Ціна у порівнянні з серединою 2019 року впала вже більш, ніж на 50%, а середні терміни заміни даху на нову металізовану черепицю скоротилися в більшості випадків з 2 тижнів до 5-7 днів для стандартних замовлень. Нестандартні як і раніше можуть займати часу більше.

Маск продовжує удосконалювати технологію, в тому числі підкладку Solar Roof V3 щоб максимально прискорити укладання нового даху. Чергове оновлення технології відбулося в кінці вересня. Мета гендиректора Tesla – скоротити терміни інсталяції сонячної даху для середніх домогосподарств до одного дня. І теоретично це можливо.



Tesla продовжує вдосконалювати покрівлю Solar Roof

Друге завдання – довести кількість щомісячних встановлень до 1 тисячі. Досягти цього Маск намагається вже третій рік. З оптимізацією технології укладання сонячної покрівлі і набором нових покрівельників це вже реалістична мета.

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Висока ціна сонячної черепиці та занадто великі терміни встановлення були ключовими претензіями потенційних клієнтів до продукту Solar Roof. Компанія послідовно вирішила їх. Саме тому Маск чекає вибухового зростання числа замовлень. І останній квартал його очікування виправдовує.

Загальна кількість розгортання сонячних батарей більш ніж подвоїлася у третьому кварталі до 57 МВт у порівнянні з попереднім кварталом, при цьому кількість розгортання Solar Roof послідовно збільшувалася майже в три рази.