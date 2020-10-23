Вчені, зайняті розробкою нового акумулятора для Tesla, оприлюднили останні результати своїх досліджень. Вони створили літій-іонну батарею, яка здатна витримувати 15 000 циклів розрядки-зарядки, що еквівалентно 3,5 мільйона кілометрам пробігу електромобіля.

Ресурсу такої батареї вистачить приблизно на 40 років і вона прослужить довше, ніж сам електромобіль. Ці результати настільки вразили розробників, що вони цікавляться, чи потрібні взагалі настільки хороші батареї, повідомляє Electrek.

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Деталі розробки

Нові літій-іонні батареї відмінно себе почувають і після 15 000 циклів. Більш того, як показали численні тести, якщо нова батарея працює в режимі розрядки в межах 25-50%, а потім знову заряджається, то вона практично не деградує.

Це означає, що якщо такий акумулятор з'явиться в автомобілі Tesla і матиме умовний запас ходу 480 км, проїжджаючи в день в середньому 50 км – а саме стільки проїжджають 90% американців, а потім буде знову заряджатися, то він не буде деградувати. Такий акумулятор прослужить довше, ніж сам електромобіль.

Тому дослідники, представляючи останні результати роботи, навіть жартома запитали, "чи дійсно нам потрібні настільки хороші батареї?".



Батаре майже не деградують в ході зарядки/розрядки навіть після 15 000 циклів

Втім, така витривала батарея стане в нагоді для роботаксі, в які глава Tesla Ілон Маск планує перетворити електромобілі компанії, щоб вони почали приносити дохід своїм власникам. Крім того, такі акумулятори будуть використовуватися й у інших проєктах компанії – системах зберігання енергії Powerwalls, Powerpacks і електрофурах Tesla Semi.