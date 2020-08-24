Одна з важливих особливостей автомобілів Tesla – можливість розширення стандартного пакету функцій за допомогою платного поновлення системного ПЗ. Щоб заощадити на недешевих апгрейдах, деякі покупці користувалися сторонніми прошивками для активації потрібних опцій.

Віднедавна автовиробник почав "закручувати гайки" користувачам такого софту, повідомляє Engadget.

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За замовчуванням власники Tesla Model 3 можуть скоротити час розгону автомобіля від 0 до 100 км/год до 3,8 секунди, підвищивши потужність двох електромоторів на 50 кінських сил. Коштує такий програмний апгрейд 2000 доларів – але деякі компанії пропонують автолюбителям зламану версію прошивки за значно меншу суму.

Що придумали в Tesla

Боротися з нелегальними копіями фірмового ПЗ вендор почав шляхом розсилки оновлень. Після встановлення апдейта 2020.32.1 на екрані бортової системи електрокара з'являється повідомлення про несумісність модифікованої версії прошивки з транспортним засобом.

При цьому автомобіль продовжує працювати, але повідомлення буде відображатися на дисплеї і прибрати його можна лише відкотивши прошивку до базової, або придбати ту саму платну версію за 2000 доларів.



Оновлена прошивка Tesla виявлятиме стороннє ПЗ на електрокарах

З чуток, одна з компаній, що спеціалізується на розробці сторонніх програмних модифікацій для електрокарів Tesla, пообіцяла випустити оновлену версію ПЗ, в якій "нещасливе" повідомлення буде видалене.