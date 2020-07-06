Компанія Tesla, добре відома випуском електромобілів, вирішила долучитись до літніх трендів та представила фірмові шорти. Новинка отримала назву Tesla Short Shorts.

Фірмові шорти Tesla насправді нічим особливим не вирізняються. Новинка вже доступні на офіційному сайті.

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Ціна

Tesla Short Shorts оцінили у 69,42 долари (приблизно 1900 гривень).

Що цікавого

Щодо дизайну, то тут теж без сюрпризів, шорти виготовлені з атласу. На вибір у користувача – п'ять розмірів. При цьому шорти вийшли обмеженим тиражем. Новинка виявилась такою популярною, що користувачі обвалили сайт компанії.

Tesla Short Shorts – це гра слів / tesla.com

Передісторія

Раніше CEO Tesla Ілон Маск пообіцяв випустити шорти після того, як акції Tesla піднялися до позначки в 1200 доларів, а капіталізація компанії перевищить 200 мільярдів доларів.

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Також тут можна розгледіти ще один підтекст. Це може бути натяк на позицію людей, що дотримуються щодо Tesla стратегії короткої позиції, тобто “шортять”. Звідси і гра слів Short Shorts. Користувачів з такою позицією жартома називають "shorts".