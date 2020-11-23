Tesla випустила власну флешку: ціна та характеристики
В одному з рекламних роликів електрокара Model 3 компанія Tesla показала наявність USB-порту в автомобілі та флешку з фірмовим логотипом. Ілону Маску жартома запропонували почати виробництво таких аксесуарів. І в офіційному інтернет-магазині бренду дійсно з'явився новий товар.
На початку листопада журналіст Джонна Крайдер звернулася до мільярдера в Twitter з пропозицією почати випуск брендованих накопичувачів — і нещодавно у продажу дійсно з'явилася фірмова USB-флешка, пише cleantechnica.
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Що відомо
Чи пов'язаний її випуск з відповідним проханням, або ж це вже було в планах компанії, невідомо.
Нова флешка отримала об'єм 128 ГБ. Деякі користувачі відзначили, що новинка являє собою ребрендинг накопичувача Samsung Bar Plus, вартість якого помітно нижча. Проте шанувальники Tesla оцінять фірмовий логотип і ексклюзивну коробку новинки.
Нова флешка від Tesla / Фото Tesla
Ціна
За новий продукт компанія просить 35 доларів – 993 гривні.
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