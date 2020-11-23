В одному з рекламних роликів електрокара Model 3 компанія Tesla показала наявність USB-порту в автомобілі та флешку з фірмовим логотипом. Ілону Маску жартома запропонували почати виробництво таких аксесуарів. І в офіційному інтернет-магазині бренду дійсно з'явився новий товар.

На початку листопада журналіст Джонна Крайдер звернулася до мільярдера в Twitter з пропозицією почати випуск брендованих накопичувачів — і нещодавно у продажу дійсно з'явилася фірмова USB-флешка, пише cleantechnica.

Цікаво Безпечно і ефективно: у США розробили метод анестезії за допомогою радіохвиль

Що відомо

Чи пов'язаний її випуск з відповідним проханням, або ж це вже було в планах компанії, невідомо.

Idea for you @elonmusk,



Tesla should sell these for those of us who like buying flash drives.



Easy sales and gives us Tesla fans another way to support Tesla. pic.twitter.com/TS8T0UGoRk — Johnna Crider (@JohnnaCrider1) November 6, 2020

Нова флешка отримала об'єм 128 ГБ. Деякі користувачі відзначили, що новинка являє собою ребрендинг накопичувача Samsung Bar Plus, вартість якого помітно нижча. Проте шанувальники Tesla оцінять фірмовий логотип і ексклюзивну коробку новинки.



Нова флешка від Tesla / Фото Tesla

Ціна

За новий продукт компанія просить 35 доларів – 993 гривні.