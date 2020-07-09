Компанія Ілона Маска – Tesla першою презентує технологію п'ятого рівня для безпілотних автомобілів. Показати нам її обіцяють вже до кінця 2020 року.

Про це Ілон Маск розповів у відеозверненні до учасників Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї, повідомляє venturebeat.

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Я більш ніж упевнений, що у нас буде готовий базовий функціонал технології п'ятого рівня в цьому році,

– сказав Маск.

Що за п'ятий рівень

Згідно зі стандартами Професійної асоціації інженерів виробників авто (SAE International) існує шість рівнів автоматизації для безпілотних автомобілів. Шостий рівень означає, що безпілотний автомобіль веде себе як кваліфікований водій без втручання людини.

Стандарти SAE офіційно прийняті державними регуляторами, інженерами, автовиробниками й інвесторами. Станом на сьогодні автовиробники досягли лише четвертого рівня. Цього недостатньо, щоб відповідати всім нормам безпеки.

Чому важко перейти на п'ятий рівень

Проблема переходу на п'ятий рівень полягала в тому, що автомобілям не вистачає потужності для обслуговування надпотужних комп'ютерів, встановлених в безпілотники.

Tesla перебуває на фінальній стадії розробки охолоджувальних і терморегулювальних систем, що дозволить встановлювати потужні комп'ютери на безпілотні авто.