Автопілот за підпискою: Tesla запропонує послугу з регулярною абонентською платою
Представники автомобільного концерну Tesla готові запропонувати потенційним покупцям автопілот за передплатою з регулярною абонентською платою. Вартість поки невідома.
Що відомо
У Twitter один з користувачів запитав, чи з'явиться місячна підписка для автопілота на Tesla, оскільки купувати функцію автопілота на весь час занадто дорого. І йому відповіли. Сам Ілон Маск.
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Абсолютно точно. Ми запустимо місячну підписку на автопілот на початку наступного року,
– написав Маск.
Зараз, щоб оснастити електрокар Tesla автопілотом, необхідно заплатити відразу 10 000 доларів США. Не виключено, що у випадку з підпискою плата може скласти близько 500 доларів на місяць.
Точна вартість підписки на автопілот стане відома пізніше, але вже зрозуміло, що за дорогу і не всім доступну опцію можна буде платити так само як за оренду квартири або автомобіля. Списання коштів з банківських карт користувачів відбуватиметься автоматично.
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