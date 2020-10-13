На заході Tesla Battery Day 2020, що пройшов минулого місяця, Ілон Маск повідомив журналістам про готовність компанії до використання систем автономного водіння п'ятого рівня. Нарешті, глава бренду оголосив дату початку бета-тесту просунутої електроніки, яка лише формально вимагає присутності власника в салоні електрокара.

Автомобілі Tesla вже не перший рік оснащуються системою допомоги водієві, але до недавнього часу вона виконувала роль асистента і була далеко не повністю автономна, повідомляє 24 канал. Новий пакет Full Self-Driving (FSD), за заявою автовиробника, здатний керувати електромобілем самостійно, хоча і вимагає від власника транспортного засобу перебувати в салоні відповідно до законодавства.

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Обмежене бета-тестування FSD стартує наступного вівторка (20 жовтня), і буде доступно невеликій кількості людей – досвідченим і обережним водіям,

– заявив Ілон Маск в Twitter.

Limited FSD beta releasing on Tuesday next week, as promised. This will, at first, be limited to a small number of people who are expert & careful drivers. — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2020

На своєму офіційному сайті Tesla попереджає водіїв, що активні в даний час функції автопілота вимагають постійного спостереження з боку власника і не роблять автомобіль автономним. Проте в компанії відзначають, що завдяки регулярним апдейтам функціональність фірмового ПЗ буде постійно збільшуватися.