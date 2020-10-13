Tesla запускає бета-версію функції повного автопілота
На заході Tesla Battery Day 2020, що пройшов минулого місяця, Ілон Маск повідомив журналістам про готовність компанії до використання систем автономного водіння п'ятого рівня. Нарешті, глава бренду оголосив дату початку бета-тесту просунутої електроніки, яка лише формально вимагає присутності власника в салоні електрокара.
Автомобілі Tesla вже не перший рік оснащуються системою допомоги водієві, але до недавнього часу вона виконувала роль асистента і була далеко не повністю автономна, повідомляє 24 канал. Новий пакет Full Self-Driving (FSD), за заявою автовиробника, здатний керувати електромобілем самостійно, хоча і вимагає від власника транспортного засобу перебувати в салоні відповідно до законодавства.
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Обмежене бета-тестування FSD стартує наступного вівторка (20 жовтня), і буде доступно невеликій кількості людей – досвідченим і обережним водіям,
– заявив Ілон Маск в Twitter.
На своєму офіційному сайті Tesla попереджає водіїв, що активні в даний час функції автопілота вимагають постійного спостереження з боку власника і не роблять автомобіль автономним. Проте в компанії відзначають, що завдяки регулярним апдейтам функціональність фірмового ПЗ буде постійно збільшуватися.
- Автопілот п'ятого рівня (FSD – Full Self-Driving) – це повне автоматичне керування автомобілем системою на базі технологій штучного інтелекту.