Масивний агрегат виявився настільки великим, що співробітникам заводу у Фрімонті довелося збирати його під відкритим небом, а потім будувати над ним додатковий дах. Установка Giga Press призначена для виробництва кросовера Model Y, кузов якого буде складатися тепер з двох монолітних деталей, замість 70 дрібних частин, які використовуються в Model 3.

Це сильно прискорить і здешевить процес складання, повідомляє Electrek. Маск продовжує оптимізувати автомобільну промисловість.

Не пропустіть Росіянин спробував заразити вірусом внутрішню мережу Teslа

Новий процес лиття був запатентований компанією ще влітку минулого року і був спочатку розроблений для Tesla Model Y. Після того, як користувачі виявили в мережі патент, Ілон Маск розкрив подробиці про Giga Press.

Ми переходимо до алюмінієвого лиття замість серії штампованих деталей. Ми відмовимося від 70 компонентів на користь 4-х, а потім будемо використовувати всього один. При цьому Tesla зменшить вагу і скоротить вартість, а також капітальні витрати на роботів, які раніше збирали по 70 деталей,

– пояснив глава компанії.

Головна мета Tesla – встановити Giga Press на всіх заводах Gigafactory, які відповідають за виробництво електричних кросоверів Model Y. Таким чином компанія не тільки знизить витрати і вартість самих електромобілів, а й збільшить швидкість роботи складальних ліній і звільнить більше місця на нових фабриках.



Ливарна установка для виготовлення Tesla Model Y

Після завершення будівництва представники Tesla опублікували офіційну заяву в китайській соцмережі Weibo і відзначили, що компанія регулярно покращує електромобілі не тільки за рахунок оновлення програмного забезпечення "по повітрю", але й завдяки модернізації обладнання та виробництва.

Співпраця з Tesla

За створення цієї установки відповідала італійська компанія Idra Group з великим досвідом у проєктуванні ливарних машин. Giga Press важить більше ніж шість тонн і, за словами Маска, займає стільки ж місця, скільки й невеликий будинок.

Цікаво, що це не єдина ливарна машина, яку Tesla придбала за останні місяці. Одночасно з оголошенням про партнерство з Idra Group, автовиробник купив аналогічний агрегат у неназваної компанії з Китаю. На даний момент точно невідомо, з якою метою призначена ця установка, але, швидше за все, вона буде розташована на Gigafactory в Шанхаї.