Компанія Tesla подала в суд на іншого виробника електромобілів – компанію Rivian, звинувачуючи її в переманюванні співробітників і крадіжці комерційної таємниці.

У позові, поданому на цьому тижні, затверджується, що компанія Rivian спрямовано вербувала саме співробітників Tesla з прямою метою заволодіти комерційними таємницями популярного виробника електрокарів, повідомляє Electrek.

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Що кажуть в Tesla

За словами представника компанії Tesla, якби її співробітники просто перейшли до конкурента, це було б "законною конкурентною поведінкою", але дії Rivian виходить за ці рамки.

"Компанія Rivian проінструктувала одного зі співробітників Tesla, який нещодавно звільнився, щодо типів конфіденційної інформації, якої вона потребує", – мовиться у позові.

Позивач стверджує, що троє інших співробітників, переходячи в Rivian, захопили з собою "дуже цінну конфіденційну інформацію". У позові також наголошується, що понад десять рекрутерів Rivian є колишніми співробітниками Tesla і "таким чином знайомі з типами інформації, до якої мають доступ співробітники Tesla".

Реакція Rivian

Природньо Rivian відкидає звинувачення, називаючи їх необґрунтованими. Тож вирішуватися справа буде в судовому порядку, де сторони представлять свої аргументи та докази. Слідкуйте за нашими новинами, щоб бути в курсі того, як розвиватимуться події.