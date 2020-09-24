Як відомо, навесні компанія Nikola Motor Company подала в суд на Tesla, вимагаючи 2 мільярди доларів. На думку позивача, конкурент скопіював дизайн водневої вантажівки Nikola One, створюючи вантажівку Tesla Semi. Однак цього тижня ситуація протилежна: компанія Tesla відповіла дзеркальним позовом, в якому вона стверджує, що це компанія Nikola вкрала дизайн її вантажівки.

Як повідомляє WCCFTech, судовий процес ще з подання позову Nikola виглядав дивно. Річ у тім, що перераховані елементи дизайну були відомі протягом десятиліть, ще до появи компаній Nikola і Tesla.

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Вантажівки Tesla Semi і Nikola One / Фото electrive

Інші проблеми Nikola

Позов компанії Ілона Маска, далеко не найголовніша проблема Nikola. Раніше звинувачення проти компанії висунула Hindenburg Research. Остання стверджує, що, всупереч публічним заявам, Nikola не володіє будь-якою революційною або запатентованою технологією, що стосується батарей і водневих паливних елементів.

Hindenburg Research зазначає, що її твердження доводить факт використання Nikola у пікапі Badger акумуляторної системи Ultium, яку розробляє компанія GM, і технології паливних елементів компанії Hydrotec. Крім того, Nikola звинуватили у використанні умисного обману як методу роботи.

У Nikola спробували виправити ситуацію, позбувшись від схильного до гучних заяв виконавчого голови Тревора Мілтона. Однак акції компанії впали більш ніж на 25%, а на наступний день – ще на 11%.