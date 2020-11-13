Тест на перевірку цифрової грамотності: чому українцям важливо його пройти
У Міністерстві цифрової трансформації запропонували пройти тест на перевірку цифрової грамотності. Учасники мають дати відповідь на 90 запитань.
Загалом тестування займає приблизно 30 – 40 хвилин. Про це мовиться в сюжеті 24 каналу.
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За словами заступниці Міністра цифрової трансформації Валерії Іонан, Цифрограм – це новий функціонал, який вже доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта". Він дозволяє перевірити свої знання цифрової грамотності.
Які запитання у тесті
Загалом, користувачам пропонують дати відповідь на 90 запитань. Вони стосуються таких сфер цифрових технологій:
- комп'ютерна, інформаційна й медіаграмотність;
- вміння працювати з даними;
- створення цифрового контенту;
- комунікація, взаємодія та безпека в цифровому суспільстві.
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Іонан зазначила, що цей тест розробляли разом з експертами протягом декількох місяців. Наразі для користувачів доступна лише перша версія.
Зовсім скоро буде оновлена версія Цифрограму. У першому кварталі 2021 року ми плануємо запустити цей самий тест для представників різних професій,
– розповіла заступниця міністра.
Для чого розробляли тест
Основним завданням такого тестування є перевірка готовності українців до життя та роботи в умовах побудови держави в смартфоні. За словами Іонан, вже понад 30 тисяч осіб взяли участь у національному тесті. З них – 68% українців отримали електронні сертифікати.
Заступниця міністра також додала, що згідно з всеукраїнським дослідженням 2019 року, цифрова грамотність 53% українців є нижчою за базовий рівень. Здебільшого, це люди поважного віку, які проживають в регіонах.
Як усе відбувається насправді
Кореспондентка "24 каналу" Оксана Бабенкова також пройшла запропоноване тестування. На її думку, у тесті не вистачає варіанту "не знаю", адже іноді доводилось обирати будь-який варіант, щоб перейти до наступного запитання.
Приклад запитання з тесту / Скриншот з відео
Водночас журналістка додала, що після проходження тесту є питання, про які хочеться дізнатися детальніше.
Джерело: 24 канал
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