У Міністерстві цифрової трансформації запропонували пройти тест на перевірку цифрової грамотності. Учасники мають дати відповідь на 90 запитань.

Загалом тестування займає приблизно 30 – 40 хвилин. Про це мовиться в сюжеті 24 каналу.

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За словами заступниці Міністра цифрової трансформації Валерії Іонан, Цифрограм – це новий функціонал, який вже доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта". Він дозволяє перевірити свої знання цифрової грамотності.

Які запитання у тесті

Загалом, користувачам пропонують дати відповідь на 90 запитань. Вони стосуються таких сфер цифрових технологій:

комп'ютерна, інформаційна й медіаграмотність;

вміння працювати з даними;

створення цифрового контенту;

комунікація, взаємодія та безпека в цифровому суспільстві.

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Іонан зазначила, що цей тест розробляли разом з експертами протягом декількох місяців. Наразі для користувачів доступна лише перша версія.

Зовсім скоро буде оновлена версія Цифрограму. У першому кварталі 2021 року ми плануємо запустити цей самий тест для представників різних професій,

– розповіла заступниця міністра.

Для чого розробляли тест

Основним завданням такого тестування є перевірка готовності українців до життя та роботи в умовах побудови держави в смартфоні. За словами Іонан, вже понад 30 тисяч осіб взяли участь у національному тесті. З них – 68% українців отримали електронні сертифікати.

Довідка. У сертифікатах вказують рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також суму балів з кожної сфери компетенцій.

Заступниця міністра також додала, що згідно з всеукраїнським дослідженням 2019 року, цифрова грамотність 53% українців є нижчою за базовий рівень. Здебільшого, це люди поважного віку, які проживають в регіонах.

Як усе відбувається насправді

Кореспондентка "24 каналу" Оксана Бабенкова також пройшла запропоноване тестування. На її думку, у тесті не вистачає варіанту "не знаю", адже іноді доводилось обирати будь-який варіант, щоб перейти до наступного запитання.



Приклад запитання з тесту / Скриншот з відео

Водночас журналістка додала, що після проходження тесту є питання, про які хочеться дізнатися детальніше.