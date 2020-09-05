iPhone 11 і 11 Pro занурили під воду на 8 місяців - аони продовжують працювати / Скріншот

Експерти каналу CNET провели цікаве тестування смартфонів Apple – iPhone 11 і 11 Pro. Вони занурили пристрої на 8 місяців під воду, щоб подивитися, що станеться зі смартфонами.