Тест на живучість: iPhone 11 занурили під воду на 8 місяців
Експерти каналу CNET провели цікаве тестування смартфонів Apple – iPhone 11 і 11 Pro. Вони занурили пристрої на 8 місяців під воду, щоб подивитися, що станеться зі смартфонами.
Дослідження CNET проводили у кілька етапів.
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- Перший етап передбачав занурення на глибину 4 метри на 30 хвилин. Цей тест iPhone 11 і 11 Pro пройшли дуже добре. До речі, Apple обіцяє безпечне занурення лише на 2 метри протягом пів години.
- На другому етапі смартфони занурили на 30 хвилин на глибину 8 метрів. Цей етап смартфони теж пройшли без проблем.
- На третьому етапі відбувалось занурення на 12 метрів. Під час цього тесту екран iPhone 11 Pro раптово переключився з секундоміра на іншу вкладку «Годинник». Однак, після просушування смартфони зберегли працездатність, тільки звук став приглушеним.
- Далі експерти перейшли до 4 етапу. Він передбачав занурення iPhone 11 і 11 Pro в воду на 8 місяців. Тепер випробування закінчилися. Як не дивно, але смартфони продовжують працювати нормально.
iPhone 11 занурили під воду на 8 місяців: відео
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