У червні компанія SpaceX розпочала прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink. CEO компанії Ілон Маск запевняє, що інтернет вже має шалену популярність. В мережу потрапили перші виміри якості з'єднання нового провайдера.

Раніше Маск обіцяв, що його проєкт зможе забезпечити швидкість до 1 Гбіт/с при затримках від 25 до 35 мілісекунд. Однак, оприлюднені результати тестування поки що далекі від обіцяних, передає old.reddit.com.

До теми Супутниковий інтернет Starlink користується величезним попитом, – Ілон Маск

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Попередні підсумки тестування з'явилися на сайті онлайн-сервісу Speedtest. Як сказано у повідомленні, найкращий час затримки, яке вдалося зафіксувати тестерам, склало 21 мс, максимальна швидкість скачування досягала 45,9 Мбіт/с, завантаження – 10,1 Мбіт/с.

Найгіршим показником став час затримки 94 мс, а середній коливається в діапазоні від 30 до 40 мс. Такі результати можна вважати середніми за мірками традиційних провайдерів.

При цьому додамо, що наразі кількість ретрансляторів на орбіті значно менша, ніж запланованого.