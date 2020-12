Компанія Ілона Маска The Boring Company, яка зараз займається прокладанням тунелів, планує масштабне розширення у Лас-Вегасі. Поки що компанія створила два тунелі для системи The Boring Company Loop, яка буде обслуговувати відвідувачів конференц-центру Las Vegas Convention Center (LVCC). Але цим обмежуватися вона не збирається. І мова йде не просто про невелике розширення.

Нещодавно Ілон Маск, засновник The Boring Company, показав перше відео, зняте на одній зі станцій в прокладених тунелях. Тепер компанія хоче побудувати 10-мильну тунельну петлю, яка обслуговуватиме район бульвару Лас-Вегас-Стріп з елітними готелями-казино і дозволить добиратися нею до центру міста, а також до міжнародного аеропорту Мак-Карран, з використанням електромобілів Tesla. Крім того, The Boring Company збирається побудувати додаткову підземну петлю, яка з'єднає казино і готелі, що належать компанії Caesars Entertainment з Невади, пише The Verge.

Читайте Boring Company показала підземну станцію під Лас-Вегасом: фото

Деталі

Про плани розповів журнал Las Vegas Review-Journal. Судячи з даних, The Boring Company подав план в адміністрацію округу Кларк (штат Невада) в понеділок. Пропозиція надійшла лише через кілька днів після того, як організація Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) завершила покупку монорейкової дороги Лас-Вегаса, яка у вересні оголосила про банкрутство після закриття в березні.

Проєктні концепти The Boring Company / Фото The Boring Company

Цією покупкою LVCVA припинила дію неконкурентної угоди, яка раніше не дозволяла The Boring Company прокладати тунелі до тих районів, які обслуговувала монорейкова дорога, яка тепер може бути знову відкрита не раніше травня 2021 року.

The Boring Company продовжує роботу над завершенням будівництва тунельної транспортної системи Loop в Лас-Вегасі під конференц-центром Las Vegas Convention Center (LVCC). Спочатку її планували запустити в січні 2021 року до відкриття щорічної виставки побутової електроніки CES, але пандемія і перехід виставки у віртуальний режим завадив цим планам.