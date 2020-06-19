Відбувся світовий реліз довгоочікуваної гри "Одні з нас. Частина II" (The Last of Us Part II) на PlayStation 4. За базову версію гри в Україні просять 1 899 гривень, а за розширене видання – 2 199 гривень.

У цифрове розширене видання увійшли: цифровий саундтрек, цифровий міні-Артбук від Dark Horse, шість аватарів PSN для PlayStation 4 і динамічна тема для PlayStation 4, повідомляє 24 канал.

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Про що гра

Дія гри відбувається через п'ять років після подій першої частини і через 25 років після катастрофи, викликаної пандемією грибом кордицепс. Вам належить зіграти за Еллі, якій на момент подій сиквела виповнилося 19 років.

У сиквелі The Last of Us нас чекає продовження історії Джоела та Еллі, які тепер живуть в невеликому поселенні. Однак мирне існування перериває неочікуваний прояв жорстокості, який змушує Еллі стати на шлях помсти.

Критики зустріли проєкт навіть краще, ніж свого часу першу частину. Хвалять практично все: від історії, де піднімаються складні теми на кшталт ксенофобії і нескінченного циклу насильства, до геймплею, який тепер пропонує значно більше можливостей та детальний дизайн, що допомагає краще поринути в історію.

Трейлер The Last of Us Part II:

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Де купити гру

The Last of US Part II вже доступна у магазинах. Можна без проблем придбати звичайну версію гри, яка обійдеться в 1 899 гривень та розширену версію, яка коштує 2 199 гривень.

Цифрові версії за аналогічну ціну можна придбати в офіційному магазині PlayStation Store.