Вже кілька авторитетних інсайдерів заявили, що Apple не комплексуватиме нову лінійку смартфонів iPhone 12 блоком для зарядки. Зараз аналітики стверджують, що на такий крок піде і Samsung.

Як пише видання The Verge, про це стверджують південнокорейські ЗМІ.

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Чесно кажучи, рішення Apple дивує мало, раніше інсайдери повідомили, що у коробці з новими iPhone 12 користувачі вже не знайдуть дротових навушників.

Таким чином виробник, начебто, зекономить кошти, щоб додати в iPhone модуль 5G.

Samsung теж зараз обдумує таку можливість. Компанія планує припинити комплектувати деякі моделі своїх смартфонів зарядками вже в 2021 році. Щоправда, остаточне рішення з цього питання ще не ухвалили.

Мета

Інсайдери повідомляють, що мета такої "економії" благородна – це турбота про екологію. Адже велика кількість користувачів не використовують зарядні пристрої, які йдуть в комплекті з новими смартфонами. Дослідження стверджують, що деякі власники смартфонів навіть не дістають зарядку із коробки. Вони просто використовували зарядку від старого смартфона.

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Також зростає популярність бездротових зарядок. Також є частина користувачів, які заряджають смартфони в машині, від ПК тощо.

Саме турбота про екологію є основним аргументом для Samsung.