І ти, Брут: Samsung теж продаватиме смартфони без зарядки
Вже кілька авторитетних інсайдерів заявили, що Apple не комплексуватиме нову лінійку смартфонів iPhone 12 блоком для зарядки. Зараз аналітики стверджують, що на такий крок піде і Samsung.
Як пише видання The Verge, про це стверджують південнокорейські ЗМІ.
Цікаво Моторошне видовище: згоріла вантажівка, вщент заповнена iPhone 11
Чесно кажучи, рішення Apple дивує мало, раніше інсайдери повідомили, що у коробці з новими iPhone 12 користувачі вже не знайдуть дротових навушників.
Таким чином виробник, начебто, зекономить кошти, щоб додати в iPhone модуль 5G.
Samsung теж зараз обдумує таку можливість. Компанія планує припинити комплектувати деякі моделі своїх смартфонів зарядками вже в 2021 році. Щоправда, остаточне рішення з цього питання ще не ухвалили.
Мета
Інсайдери повідомляють, що мета такої "економії" благородна – це турбота про екологію. Адже велика кількість користувачів не використовують зарядні пристрої, які йдуть в комплекті з новими смартфонами. Дослідження стверджують, що деякі власники смартфонів навіть не дістають зарядку із коробки. Вони просто використовували зарядку від старого смартфона.
Може зацікавити Найпотужніші смартфони у червні: новий рейтинг AnTuTu
Також зростає популярність бездротових зарядок. Також є частина користувачів, які заряджають смартфони в машині, від ПК тощо.
Саме турбота про екологію є основним аргументом для Samsung.