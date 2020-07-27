Найпопулярніший додаток у світі вирішив підтримати блогерів та запускає спеціальний фонд. Він отримав назву TikTok Creator і має обсяг фінансування обсягом 200 мільйонів доларів для підтримки успішних авторів контенту.

Прийом заявок стартує вже у серпні, а сам фонд TikTok Creator запрацює у 2021 році, передає Engadget.

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Вимоги

Як кажуть у TikTok, для подачі заявки блогерові має бути не менше 18 років, а його контент повинен бути регулярним та відповідати нормам платформи.

Компанія почне виділяти 200 мільйонів доларів гонорару з наступного року. При цьому якщо проєкт буде успішним, то суму фонду у майбутньому планують збільшити.

Експерти Sensor Tower визначили, що у травні 2020 року саме TikTok був найпопулярнішим додатком у світі. У травні цей застосунок завантажили 111,9 мільйонів разів. Це вдвічі більше, ніж було у травні 2019 року,

Такий великий попит позитивно впливає на прибутки розробників застосунка. Обсяг виручки TikTok зріс у 10 разів, порівняно з тим же періодом минулого року.