Сервіс коротких відео TikTok оголосив про введення нової функції, яка дозволить страждаючим від епілепсії людям безпечно взаємодіяти з платформою. Такий підхід дозволить прибрати зі стрічки ролики, перегляд яких може викликати епілептичний припадок.

Мова про відео з мерехтливим світлом великої інтенсивності, перегляд яких може спровокувати приступ епілепсії. Використання нового фільтра дозволить відсортовувати всі ролики, які система класифікує як відео світлочутливого типу, пише Engadget.

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Що відомо

Коли користувач вперше натрапить на таке відео, система запропонує пропустити його і в разі згоди надалі до такого контенту буде застосовуватися відповідний фільтр.

Варто відзначити, що попередження про те, що користувач завантажує в TikTok відео, здатне стати причиною епілептичного нападу, вже давно демонструється авторам контенту, чиї відео супроводжуються миготливим світлом чи частими спалахами.

TikTok співпрацює з організаціями по боротьбі з епілепсією в різних країнах світу, щоб захистити користувачів платформи від неприємних наслідків.