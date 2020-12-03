Сервіс коротких відео TikTok сьогодні дозволяє публікувати відеозаписи тривалістю до 60 секунд. Тепер команда додатку вирішила розширити функціонал і тестує публікації більшої довжини. Реакція користувачів не забарилась.

Нововведення TikTok з довгими роликами обурило користувачів. Щоправда, довгі вони лише за мірками самого сервісу – до трьох хвилин. Про це це пише Engadget.

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Що відомо

Зараз функція знаходиться в стадії тестування і буде поступово поширюватися серед користувачів. Першим про це розповів один з тих, кому відкрили ранній доступ до нововведення – консультант із соціальних мереж і колишній журналіст Метт Наварра.

TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

Судячи з повідомлень в соціальних мережах, більшість користувачів, які вже долучилися до "революційного" нововведення TikTok, залишились незадоволеними. В основному вони обурюються і часто нецензурно. Їхню реакцію можна зрозуміти, адже кому сподобається замість чергового невеликого смішного ролика три хвилини дивитися щось рекламне.

Такі випадки вже траплялися. Користувач Twitter helllajeff розповів, що зустрів таке довге відео тривалістю у три хвилини, і воно виявилось лише рекламою мерчу з фламінго.

someone made a 3 minute tiktok but.. it was just flamingos merch ad — cal(mas) ️ (@helllajeff) November 30, 2020

Передбачається, що такі ролики стануть доступні більшості користувачів протягом декількох тижнів.