Видання The Informator повідомляє, що група американських інвесторів ByteDance обговорює питання об'єднання сил для покупки контрольного пакету акцій TikTok. Переговори перебувають на ранньому етапі.

Китайській компанії все складніше керувати зростаючим бізнесом. Крім того, подібний сценарій міг би допомогти ByteDance налагодити відносини з американським урядом.

Не пропустіть США заборонить TikTok через місяць – Facebook вже готує альтернативу

Проблеми TikTok в США

Нагадаємо, що зараз Сполучені Штати обговорюють заборону застосування сервісу через можливе стеження за користувачами китайською владою. Палата представників США вже проголосувала за те, щоб заборонити всім держслужбовцям користуватися TikTok, а комітет Дональда Трампа активно рекламує петицію щодо заборони застосування на території країни.

У повідомленні зображений китайський військовий з біноклем, напис "TikTok стежить за тобою" і заклик відправляти повідомлення на короткий номер. При натисканні відкривається опитування, в якому пропонують ввести особисті дані, включаючи номер телефону та електронну пошту.



Рекламна кампанія Дональда Трампа проти TikTok

Рекламні оголошення оплачені комітетом Трампа "Повернемо Америці колишню велич", і в першу чергу націлені на користувачів у віці від 18 до 64 років. Найбільший відсоток переглядів, згідно бібліотеці оголошень Facebook, надходить зі штатів передвиборних баталій, таких як Техас і Флорида.

Загалом TikTok використовують близько 30 мільйонів американців.

Світ проти TikTok

У червні TikTok і ще 58 китайських додатків були заборонені в Індії. Після цього ByteDance почала розглядати питання перенесення штаб-квартири з Китаю до США.

До речі, жителі Австралії і місцеві громадські діячі, не чекаючи санкцій з боку уряду, самі вимагають блокування TikTok через страх перед витоком особистих даних в Китай. Наразі в Австралії додаток завантажено більше 1,6 мільйона разів.