Соцмережа TikTok відреагувала на відео, яке останніми днями розповсюджувалось мережею. Компанія запропонувала полагодити доступ до інтернету у селі студента, який поскаржився губернатору на його відсутність.

TikTok допоможе студенту Омського інституту водного транспорту Олексію Дудоладову. 11 листопада він розповів, що після переходу на дистанційне навчання йде в ліс за 300 метрів від села і залазить на березу, щоб зловити інтернет і вийти в Zoom на пари.

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Що відбувається

Дудоладов живе в селі Станкевичі Називаєвського району Омської обсласті, Росія. Вдома у нього є інтернет, але тільки 2G – це не дозволяє завантажити необхідні програми та виходити на онлайн-уроки.

Влітку цього року я став популярним блогером в TikTok і проводив прямі ефіри з берези. Але, розумієте, зараз не травень місяць на дворі, і мені доводиться жертвувати своїм здоров'ям. Я вже хворів на двосторонню пневмонію,

– розповів студент у зверненні до губернатора області.

TikTok запропонував полагодити Дудоладову інтернет. В компанії сказали, що не могли залишитися байдужими до історії, а навчатися, забираючись на дерево, небезпечно для здоров'я. Крім того, Олексія хочуть запросити в програму розвитку талантів, щоб "допомогти розкривати свій потенціал на платформі".

Відповіді від губернатора все ще немає, проте хлопець отримав її від Міністества промисловості і торгівлі РФ:

Мені відповіли з Мінпрому, що зв'язок можна ловити і без берези! Запропонували ходити ловити інтернет на трасу!!! Ви в своєму розумі? У селах не люди чи що живуть?!, – обурюється в своєму інстаграмі Олексій.