TikTok подав до суду США апеляцію з вимогою переглянути рішення комітету з іноземних інвестицій в США (CFIUS). Компанія вже кілька тижнів намагається домогтися відстрочки для завершення угоди з Oracle. Але відомство ігнорує запити.

Після того, як Дональд Трамп підписав постанову "Про боротьбу із загрозою TikTok", сервіс повинен був продати свої активи якійсь із американських компаній, або на нього чекало блокування, повідомляє theverge

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Що відбувається.

В середині вересня ByteDance прийшла до угоди з Oracle, яка вирішує лише частину проблем. Адміністрація Трампа і CFIUS встановили крайній термін 12 листопада для остаточного продажу активів. У TikTok заявили, що співпрацювали з CFIUS незважаючи на те, що не були згодні оцінкою відомства про загрозу національній безпеці з боку сервісу.

Представники компанії кажуть, що протягом майже двох місяців після того, як президент попередньо схвалив їхню пропозицію щодо усунення цих побоювань, були запропоновані запропонували детальні рішення для завершення угоди. Але суттєвих відгуків на пропозиції з забезпечення конфіденційності та безпеки даних в компанії не отримали. Більше того, постійно стикалися з новим запитами і тиском з боку уряду США.

Ми запросили 30-денну відстрочку, яка прямо дозволена в постанові від 14 серпня. Сьогодні, з наближенням крайнього терміну, так і не отримавши продовження від CFIUS, у нас немає іншого вибору, окрім як подати петицію до суду, щоб захистити наші права і права наших більш ніж 1500 співробітників в США,

– кажуть у компанії.