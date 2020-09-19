У США дійшли остаточного рішення щодо блокування додатків TikTok і WeChat на території країни. Вже від завтра, 20 вересня, ці сервіси будуть заблоковані в американських магазинах додатків, зокрема у Google Play і App Store.

Тож вже з 20 вересня американські користувачі не зможуть встановлювати та оновлювати додатки з цих магазинів, передає Engadget.com.

До теми TikTok збирав унікальні ідентифікатори користувачів на Android в обхід Google

Чому забороняють

Як казав президент Дональд Трамп – це заради "національної безпеки". Небезпеку американська влада бачить в додатках, що належать китайським компаніям Tencent і ByteDance. Також цим компаніям забороняють користуватися хостингом в США.

“Ці дії ще раз доводять, що президент Трамп робить все, що можливо в його силах, щоб забезпечити безпеку нашої нації і захистити американців від загрози Комуністичної партії Китаю”, – заявив міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Заборона на хостинг сервісів в США вступить в силу з 20 вересня для WeChat і з 12 листопада для TikTok.

Єдине, що могло врятувати TikTok – це знайти американського покупця. На це у виробника додатку ByteDance був час до 15 вересня.

Одним із найбільш зацікавлених покупців був американський техногігант Microsoft. Та кілька днів тому компанія офіційно повідомила про те, що вже не є претендентом на покупку TikTok.

Варто додати, що нині соцмережа TikTok є найпопулярнішим додатком у світі.