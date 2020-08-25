TikTok вирішив судитися з Трампом через указ, в якому застосунок назвали загрозою для США
Власники TikTok 24 серпня подали позов до суду щодо указу президента США Дональда Трампа. Цей указ фактично заборонив американцям укладати будь-які угоди з платформою та назвав застосунок "надзвичайною загрозою".
TikTok подав до суду позов проти указу Трампа
У позові мовиться, що Трамп наказав заборонити угоди з китайськими власниками TikTok та WeChat всупереч законодавству США, пише "Радіо Свобода".
До слова Трамп розглядає також і можливість заборонити роботу китайського гіганта Alibaba у США
Позивачі переконують, що, попри заяви Трампа, насправді платформа TikTok геть не є "надзвичайною загрозою" національній безпеці Сполучених Штатів Америки.
А от рішення Трампа потенційно такою загрозою є, адже може позбавити користувачів застосунку "прав без будь-яких доказів, які б виправдовували такі заходи".
Коротко про скандал навколо TikTok та Трампа
- 7 серпня президент США Трамп підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди та здійснювати фінансові транзакції з китайськими компаніями ByteDance і Tencent (власники TikTok і WeChat).
- А все тому, що Трамп переконаний: TikTok передає персональні дані американців до Китаю, що становить загрозу національній безпеці США. У Пекіні таку позицію вважають "відвертим цькуванням".
- Перед цим, 31 липня, у New York Times повідомили, що американський гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Згодом стало відомо, що зацікавленою в покупці TikTok є й компанія Oracle.
- На досягнення домовленості щодо покупки TikTok компанією зі США Трамп дав 45 днів, інакше укази від 7 серпня набудуть чинності.