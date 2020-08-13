За інформацією видання Wall Street Journal (WSJ), сервіс для коротких відео TikTok в мобільному додатку на Android збирав MAC-адреси смартфонів користувачів.

WSJ стверджує, що TikTok не менше 15 місяців до листопада 2019 року використовував в своєму додатку додаткове шифрування, щоб обдурити Google та користувачів, збираючи їх унікальні ідентифікатори.

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Чому це погано

Аналіз і збір цих даних користувача порушує політику Google. У Google з 2015 року заборонено розміщувати додатки, які можуть приховано збирати MAC-адреси своїх користувачів. Тим більше, що користувачі сервісу не знали про цю ситуацію і не могли відключити цю функцію.

Журналісти WSJ у своїй публікації пояснили, що крім TikTok близько 350 мобільних додатків в магазині Play Store, в основному рекламних, використовували аналогічну технологію з обходу правил Google і збирали, MAC-адреси. Причому деякі додатки роблять це й зараз.

Реакція Google

Наразі Google вивчає інформацію від WSJ і вже почала проводити власне розслідування цього інциденту. Разом з тим компанія відмовилася коментувати наявність вразливості у системі, через яку можливо збирати MAC-адреси користувачів.

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