TikTok збирав унікальні ідентифікатори користувачів на Android в обхід Google
За інформацією видання Wall Street Journal (WSJ), сервіс для коротких відео TikTok в мобільному додатку на Android збирав MAC-адреси смартфонів користувачів.
WSJ стверджує, що TikTok не менше 15 місяців до листопада 2019 року використовував в своєму додатку додаткове шифрування, щоб обдурити Google та користувачів, збираючи їх унікальні ідентифікатори.
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Чому це погано
Аналіз і збір цих даних користувача порушує політику Google. У Google з 2015 року заборонено розміщувати додатки, які можуть приховано збирати MAC-адреси своїх користувачів. Тим більше, що користувачі сервісу не знали про цю ситуацію і не могли відключити цю функцію.
Журналісти WSJ у своїй публікації пояснили, що крім TikTok близько 350 мобільних додатків в магазині Play Store, в основному рекламних, використовували аналогічну технологію з обходу правил Google і збирали, MAC-адреси. Причому деякі додатки роблять це й зараз.
Реакція Google
Наразі Google вивчає інформацію від WSJ і вже почала проводити власне розслідування цього інциденту. Разом з тим компанія відмовилася коментувати наявність вразливості у системі, через яку можливо збирати MAC-адреси користувачів.
Проблеми TikTok в США
- Раніше 7 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону TikTok в США. Дане рішення набуде чинності 15 вересня. Після цього будуть заборонені "будь-які угоди будь-якої особи" щодо будь-якого майна, яке підпадає під юрисдикцію США і пов'язане з ByteDance, Tencent або їх дочірніми компаніями. Єдиним способом уникнути блокування для китайської соцмережі може стати покупка іншою компанією її американської частки.
- У разі заборони TikTok на території США сервіс також може втратити рекламодавців і буде видалений з магазинів додатків AppStore і Google Play.
- 5 серпня 2020 року компанія Facebook анонсувала запуск на платформі Instagram сервісу коротких відео під назвою Reels. Це прямий конкурент популярного китайського додатку TikTok.