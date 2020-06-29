Після того, як в бета-версії iOS 14 з'явився строгий перелікобмежень для сторонніх додатків, популярний сервіс TikTok викрили в постійному моніторингу буфера обміну на пристрої. Але, на ділі все виявилося куди гірше: згідно з результатами дослідження коду програми, кількість зібраних нею даних б'є всі відомі рекорди.

Про це заявив один з користувачів форуму Reddit під ніком bangorlor, який "розібрав" TikTok буквально на рядки коду і вивчив алгоритм роботи сервісу. Він прийшов до висновку, що додаток збирає нетипові для соціальних мереж дані – і опублікував значний список таких запитів.

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Які дані збирає TikTok

Зокрема, додаток цікавиться типом процесора смартфона, кількістю ядер, роздільною здатністю дисплея, об'ємом пам'яті, встановленими і навіть недавно видаленими програмами, IP-адресою, MAC-адресою, ім'ям точки доступу, наявністю root-прав або джейлбрейка. Такої кількості інформації не запитує жодна соціальна мережа, включаючи Facebook, Twitter, та Instagram.

За словами автора публікації, сервіс може запитувати дані про розташування кожні 30 секунд. Протягом тривалого часу інформація на сервери компанії передавалася через незахищений протокол HTTP, і легко могла б бути перехоплена. Крім того, практично в будь-який момент з серверів TikTok можна ініціювати запит, який буде одразу відтворений на кінцевому пристрої.

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Ентузіаст також зазначив, що якщо користувач починає відстежувати кількість запитів, зроблених сервісом, то їх частота швидко знижується, а додаток "вдає", що ніколи не цікавився даними GPS або буфером обміну власника.

Представники TikTok публікацію реддітора наразі не прокоментували.