Акціонери Apple на чолі з пенсійним фондом Великобританії подали в суд на CEO компанії Apple Тіма Кука. Причиною стала заява Кука, зроблена ще 1 листопада 2018 року.

Про судовий позов розповіла Окружний суддя США Івонн Гонсалес Роджер, передає smarternewsnow.com.

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Скандальна заява

У 2018 році Кук у розмові з аналітиками заявив, що Китай точно не входить в список країн, де відбувається зниження продажів iPhone.

При цьому вже через кілька днів після цієї заяви Apple дала команду постачальникам скоротити виробництво iPhone. 2 січня 2019 року компанія знизила прогноз квартальної виручки на суму до 9 мільярдів доларів. Це стало повною несподіванкою, зокрема і для інвесторів. Тоді Кук пояснив це натягнутими відносинами між Китаєм і США.

Зниження прогнозу доходів стало для Apple першим з моменту запуску iPhone в 2007 році. Тоді акції Apple впали на 10%, що призвело до падіння ринкової вартості компанії на 74 мільярди доларів.

Реакція Кука на позов

В Apple вже виступили з офіційною позицією, яка повторює слова Тіма Кука, що немає жодних доказів того, що він обдурив позивачів або мав намір обдурити їх.

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При цьому суддя Роджерс заявила, що акціонери мають рацію в тому, що слова Кука були помилковими і такими, що вводять в оману.