Американський програміст Бен Асад створив сервіс знайомств для програмістів. Він отримав назву VSinder і за принципом роботи він дуже нагадує Tinder.

Програмісти у VSinder можуть свайпати код. І тільки тоді, коли відбудеться взаємне співпадіння, можна сконтактуватись один з одним, розповів розробник у Twitter.

Цікаво Українська IT-компанія Jooble назавжди перейшла на віддалену роботу

Детальніше

Відмінність лише в тому, що свайпать пропонується не фотографії, а уривки коду.

"Більшість додатків для знайомств концентруються на зовнішності. Але, провівши невелике дослідження, я дійшов висновку, що програмісти шукають розумних партнерів", – розповів автор сервісу.

Say hello to VSCode Tinder aka VSinder:



stop swiping on bodies and start swiping on code :) pic.twitter.com/Ne5hrBOlOb — Ben Awad (@benawad) December 9, 2020

Зареєструватись у VSinder можна через GitHub. Після реєстрації,у профілі потрібно вказати ім'я користувача, вік, а також уподобання щодо технологій, наприклад, React або Angular.

Як і Tinder, VSinder спочатку показуватиме тих користувачів, які знаходяться неподалік.

Сервіс безкоштовний. Він доступний на iOS та Android.