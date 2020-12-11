Tinder для програмістів: розробили сервіс знайомств, де можна свайпати код
Американський програміст Бен Асад створив сервіс знайомств для програмістів. Він отримав назву VSinder і за принципом роботи він дуже нагадує Tinder.
Програмісти у VSinder можуть свайпати код. І тільки тоді, коли відбудеться взаємне співпадіння, можна сконтактуватись один з одним, розповів розробник у Twitter.
Цікаво Українська IT-компанія Jooble назавжди перейшла на віддалену роботу
Детальніше
Відмінність лише в тому, що свайпать пропонується не фотографії, а уривки коду.
"Більшість додатків для знайомств концентруються на зовнішності. Але, провівши невелике дослідження, я дійшов висновку, що програмісти шукають розумних партнерів", – розповів автор сервісу.
Зареєструватись у VSinder можна через GitHub. Після реєстрації,у профілі потрібно вказати ім'я користувача, вік, а також уподобання щодо технологій, наприклад, React або Angular.
Як і Tinder, VSinder спочатку показуватиме тих користувачів, які знаходяться неподалік.
Сервіс безкоштовний. Він доступний на iOS та Android.
Поділитися новиною