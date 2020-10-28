Tinder запускає функцію видезвонків Face to Face по всьому світу. Раніше доступ до неї був лише у 13 країнах.

Раніше функція Face to Face у додатку для знайомств Tinder була доступна лише у 13 країнах. Тепер же компанія запускає її по всьому світу, розповідає Еngadget.

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Деталі нової функції

Розробники звертають увагу, що послуга буде корисною під час пандемії, оскільки дозволить поспілкуватися з потенційним партнером прямо у Tinder без необхідності особисто зустрічатися або використовувати зовнішню службу відеочату, як Zoom.

Така послуга також може бути пов'язана з ризиком, як можуть собі уявити ті, хто коли-небудь користувався Tinder. З цією метою він має функції, які забезпечують контроль, віддаючи пріоритет безпеці",

– розповідає команда безпеки Tinder.

Нова функція працюватиме аналогічно до чатів: спілкування можна почати лише тоді, коли обоє учасників вподобали одне одного. Якщо ви зацікавлені в Face to Face, просто натисніть на значок відео. Проте ваш потенційний партнер не знатиме про цю дію, допоки не зробить те саме. Якщо вам не хочеться вести відеочат, ви можете в будь-який момент вимкнути його.

Проте Tinder попереджає, що, незважаючи на всі запобіжні заходи, компанія не зможе запобігти будь-яким переслідуванням чи іншим неприємним інцидентам, які можуть трапитися під час дзвінка.

Зараз послуга доступна в США та Великобританії, а також Бразилії, Австралії, Іспанії, Італії, Франції, В’єтнамі, Індонезії, Кореї, Тайвані, Таїланді, Перу та Чилі.