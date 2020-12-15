Інженери створили тканину, яка має властивості клітки Фарадея – вона блокує електромагнітні сигнали. На відміну від аналогів, виробництво не вимагає попередньої або подальшої обробки, а самі тканини добре зберігають свої якості навіть після двох років зберігання.

Основний компонент винаходу англійських інженерів – двомірний неорганічний матеріал MXene, що складається з шарів перехідних металів товщиною в кілька атомів. Про це пише New Atlas.

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Що відомо

Електромагнітні хвилі не лише допомагають нам, забезпечуючи роботу радіо, телебачення, Wi-Fi і Bluetooth, але й разом з тим "засмічують" навколишній простір перешкодами, які порушують роботу електронних пристроїв. Тому їхні чутливі елементи часто покривають захисним шаром, наприклад, мідною фольгою. Проблема в тому, що такий метод екранування збільшує масу і розміри, до того ж відбиває електромагнітні хвилі, які продовжують створювати перешкоди.

MXene належить до класу провідних двовимірних матеріалів, з якого виготовляють напилювані антени, провідну глину і електроди для батарей. Він не тільки дуже тонкий, але і поглинає сигнали, замість того щоб відображати їх. Фахівці з Дрексельського університету знайшли йому нове застосування. Вони занурили шматки лляної і бавовняної тканини в розчин MXene і виявили, що отриманий матеріал блокує 99,9 відсотка електромагнітних сигналів.

Частинки MXene міцно закріплюються на волокнах тканини завдяки електричному заряду. В результаті отримали надійне покриття, яке не вимагає попередньої або подальшої обробки, на відміну від інших провідних матеріалів. Тести продемонстрували високу стійкість тканин. Через два роки зберігання в звичайних умовах зразки втратили лише від 8 до 13 відсотків ефективності.

Розробники вважають, що новий матеріал може стати хорошою альтернативою іншим тканинам з подібними властивостями екранування, але важчим у обслуговуванні.