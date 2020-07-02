Поки різні виробники електроніки активно працюють над випуском нових поколінь гнучких смартфонів, LG анонсувала реліз ще оригінальнішого пристрою. За словами генерального директора компанії, на початку 2021 року буде представлено унікальний ґаджет з гнучким дисплеєм здатним згортатися в рулон.

Перші чутки про апарат LG з кодовим ім'ям Project B з'явилися в мережі ще кілька місяців тому, але компанія не давала жодних офіційних коментарів про плани випустити неординарний пристрій, повідомляє gizmochina.

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Особливості смартфона

Нещодавно генеральний директор вендора Квон Бонг заявив, що LG стане першим виробником, в асортименті якого у 2021 році з'явиться смартфон з дисплеєм. який розгортається. Якщо вірити витокам, опублікованими південнокорейськими інсайдерами, LG вже розробила кілька прототипів, виробництвом яких активно займаються місцеві підприємства.



LG стане першою компанією, яка представить подібний смартфон

Ідея подібного пристрою полягає у використанні гнучкої OLED-матриці, яку LG розробляє спільно з китайською BOE. За потреби користувач може розтягнути дисплей, збільшивши діагональ екрану, а в похідному положенні новинка буде займати мало місця, легко поміщаючись в кишеню або сумку. З чуток, вендор також розробляє два нових Android-флагмани з кодовими назвами Horizontal і Rainbow, презентація яких може відбутися до кінця року.

Ціна

Детальні технічні характеристики і передбачувана ціна гнучкого смартфона LG невідомі, однак коштуватиме він не дешево, як і будь-який революційний пристрій.