Минулого року Microsoft представила кілька ґаджетів з двома дисплеями: Surface Neo і Surface Duo. Після анонсу жодна з новинок так і не надійшла в продаж, але незабаром ситуація може змінитися.

Про можливий реліз "проговорився" представник самої компанії. Він засвітив пристрій на черговому реальному знімку.

Surface Duo

Директор з продуктів корпорації Microsoft Панос Панай опублікував у своєму твіттері фотографію, на якій він тримає в руках Surface Duo. У коментарі до посту топ-менеджер натякнув, що вже "перебуває у готовності" до випуску пристрою.

На це побічно натякає і захисний бампер, одягнений на складаний смартфон: як правило, виробництво аксесуарів для нових ґаджетів починається незадовго до їх прем'єри.

Що відомо про смартфон

Згідно з попередніми витокам, смартфон отримає два 5,6-дюймових AMOLED-дисплея зі співвідношенням сторін 4:3, роздільною здатністю 1800х1350 і щільністю пікселів 401 ppi. За продуктивність пристрою буде відповідати мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 855.

Ґаджету під управлінням Android 10 з фірмовою оболонкою Microsoft Launcher приписують 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 або 256 ГБ у різних модифікаціях, акумулятор місткістю 3460 мАг, сканер відбитків пальців для розблокування і 11-мегапіксельну фронтальну камеру.

Точна дата анонса і ціна Microsoft Surface Duo виробником ще не оголошені.