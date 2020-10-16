Telegram зареєстрував домен topnews.com, який наразі веде на сайт Telegram Contest. Це конкурс для розробників і дизайнерів, одним із цьогорічних завдань якого і було створення агрегатора.

Ще влітку Telegram оголосив результати другого етапу конкурсу Telegram Contest. Учасникам дали завдання створити модуль агрегатора новин всередині месенджера. Тепер же компанія зареєструвала новий домен, що натякає на близький старт сервісу, повідомляє видання Код Дурова.

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Що відомо про новий сервіс

Поки що інформації практично немає. Відомо, що він збиратиме новини, що публікуються в каналах мессенджера. Переможцем конкурсу стала команда Mindful Squirrel, мінімум п'ятеро учасників якої працюють в Яндексі.



Telegram запустить агрегатор новин / фото: Shutterstock

За інформацією сайту Who is, реєстрація домену сталася 15 липня в Арабських Еміратах. Зараз він переадресовує на сайт Telegram Contest, де можна переглянути роботи учасників конкурсу, зокрема і переможця Mindful Squirrel.