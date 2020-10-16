Topnews: мессенджер Telegram готує власний агрегатор новин
Telegram зареєстрував домен topnews.com, який наразі веде на сайт Telegram Contest. Це конкурс для розробників і дизайнерів, одним із цьогорічних завдань якого і було створення агрегатора.
Ще влітку Telegram оголосив результати другого етапу конкурсу Telegram Contest. Учасникам дали завдання створити модуль агрегатора новин всередині месенджера. Тепер же компанія зареєструвала новий домен, що натякає на близький старт сервісу, повідомляє видання Код Дурова.
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Що відомо про новий сервіс
Поки що інформації практично немає. Відомо, що він збиратиме новини, що публікуються в каналах мессенджера. Переможцем конкурсу стала команда Mindful Squirrel, мінімум п'ятеро учасників якої працюють в Яндексі.
Telegram запустить агрегатор новин / фото: Shutterstock
За інформацією сайту Who is, реєстрація домену сталася 15 липня в Арабських Еміратах. Зараз він переадресовує на сайт Telegram Contest, де можна переглянути роботи учасників конкурсу, зокрема і переможця Mindful Squirrel.
Що таке агрегатор новин?
Це переважно автоматична програма, яка збирає новини з різних інформаційних ресурсів та ЗМІ в єдину стрічку.
Алгоритми працюють за визначеними заздалегідь критеріями.