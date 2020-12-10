Традиційно у грудні більшість ресурсів підбиває підсумки року, що минає. Техно 24 теж готує свої підбірки із девайсами, які отримали найбільший резонанс у 2020 року.

У цьому матеріалі 24 канал пропонує власну підбірку ґаджетів, які найбільше вразили користувачів у 2020 році.

До теми Революційні винаходи 2020 року, що увійдуть в історію

Xiaomi Mi Smart Band 4 з NFC

Xiaomi Mi Smart Band 4 з NFC працює і в Україні / Фото Rozetka.com.ua

Xiaomi Mi Band вже кілька років поспіль є абсолютним лідером на ринку фітнес-трекерів. У 2020 році компанія представила 5 покоління цього смарт-трекера. Однак, нашу увагу привернула модель Xiaomi Mi Smart Band 4, адже саме цей девайс вперше в історії Xiaomi надійшов на український ринок із модулем NFC. Цей модуль дає змогу виконувати безконтактну оплату за допомогою трекера.

Налаштувати оплату можна за допомогою фірмового додатка Mi Fit, зокрема там можна додати банківську картку. Щоб виконати оплату, потрібно перейти на браслеті в меню "Картки", вибрати картку та піднести пристрій до терміналу для оплати.

В компанії обіцяють, що оплата браслетом надійно захищена, адже дані картки не передаються при розрахунках, а замінюються унікальним одноразовим цифровим кодом – токеном, за це відповідає діджитал платформа Mastercard (MDES).

Щодо інших характеристик, то Mi Smart Band 4 NFC фактично дублює характеристики класичної версії. Зокрема, він має кольоровий OLED-дисплей, автономність до 20 днів роботи, корпус з захистом від води за стандартом 5 АТМ, а також підтримку управління музичним плеєром та інші функції.

Ціна

Mi Smart Band 4 NFC можна купити за ціною 1 299 гривень.

Apple Watch SE

"Бюджетний" Apple Watch SE / Фото ixbt.com

Від найпопулярнішого смарт-трекера переходимо до найпопулярнішого у світі розумного годинника. Ним вже не перший рік є Apple Watch. Цього року виробник представив одразу дві моделі фірмового годинника Apple Watch 6 та Apple Watch SE. Останній є більш доступною версією на кшталт iPhone SE.

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Новинка зберігає багато функцій моделі Apple Watch 3, зокрема виявлення падіння, компас і постійно включений висотомір. Є також можливість відстеження сну. При цьому він працює на базі фірмового чіпа S5, як каже виробник, новинка працює вдвічі швидше ніж Series 3.

Звичайно, він підтримує багато режимів фізичної активності, керування музикою та камерою, а також оплата через NFC.

Ціна

Новинку вже можна купити в Україні. Вартість Apple Watch SE складає 10 300 гривень.

Huawei Eyewear II

Стильні Huawei Eyewear II / Фото consumer.huawei.com

Вже багато експертів пророкують "смерть" смартфонів. Їм на заміну прийдуть нові девайси, зокрема це можуть бути розумні окуляри. І справді, за останні кілька років виробники пропонують на ринку все більше оригінальних моделей.

У 2020 році компанія Huawei випустила нове покоління смарт-окулярів Eyewear II. Вони оснащені системою інтуїтивного управління жестами. Для з'єднання зі смартфоном потрібно торкнутися лівої дужки. Голосовий помічник можна викликати двічі доторкнувшись до лівої дужки.

Окуляри Huawei Eyewear II / Фото consumer.huawei.com

Також окуляри підтримують свайпи, щоб перемикати музику на наступну або попередню композицію, а також збільшити або зменшити гучність.

На дужках розташували спеціальні звукові канали, які запобігають розсіюванню звуку. Завдяки технології адаптивної гучності окуляри можуть автоматично знижувати потужність звуку в залежності від вашого оточення.

Eyewear II оснащені акумулятором, що дає змогу працювати на одному заряді акумулятора до 5 годин в режимі відтворення музики.

Ціна

Новинка доступна на європейському ринку за ціною 299 євро (трохи більше 10 тисяч гривень).

Маска LG PuriCare

Ну і про актуальне. Вже восени компанія LG випустила маску для обличчя PuriCare. Як каже виробник, це "найкращий засіб захисту органів дихання від зараження патогенною мікрофлорою".

Зовні PuriCare виглядає як звичайна маска з можливістю установки різних фільтрів. З коробки у масці встановлені два фільтри H13 HEPA. Вони мають затримувати до 99,95% всіх бактерій, мікробів, алергенів і частинок пилу.

Захисна маска LG PuriCare / Фото mobile-review.com

Аби полегшити дихання маска забезпечена вентиляторами для прокачування відфільтрованого повітря. Тут також є батарея ємністю 820 мАг, при постійній роботі її вистачить на дві години.

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Роботу вентиляторів контролюють датчики дихання. Вони можуть встановлювати 3 різні швидкості обертання вентиляторів. В комплекті також є чохол з УФ-лампами для знезараження маски ззовні.

Щодо ціни, а також старту продажів – поки такої інформації немає.