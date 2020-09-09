Надзвичайні події можуть вивести з ладу енергомережі і залишити без електрики цілі регіони. Toyota і Honda почали у вересні тестувати мобільну електростанцію, навантажену водневим паливом і портативними акумуляторами.

В ході випробувань повністю завантажена рухома електростанція зможе дістатися до точки, що знаходиться на відстані 100 км від водневої заправки. Toyota і Honda планують протестувати працездатність автобуса Mobile e в різних сценаріях, пише New Atlas.

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Особливості рухомої електростанції

Мобільна енергетична установка Moving e створена на базі автобуса на паливних елементах компанії Toyota, але запас водню в неї в два рази більший. Автобус оснащений двома портативними енергоблоками Power Exporter 9000, 20-ма акумуляторами LiB-AID E500 і 36-ма батареями Honda Mobile Power Pack. Одна така мобільна система виробляє 454 кВт/год енергії з максимальною вихідною потужністю 18 кВт.



Мобільна електростанція Moving e всередині

Передбачається, що установка буде забезпечувати електрикою устаткування та обладнання рятувальних служб у зонах надзвичайних пригод, центри евакуації і тимчасові притулки. А у проміжках – забезпечувати енергією заходи під відкритим небом: концерти, фестивалі, вечірки тощо.

Варто наголосити, що наразі жодна з компаній не оголосила про плани на виробництво таких екстрених мобільних енергостанцій.

У минулому році Toyota розповіла про наймасштабніший проєкт з використання паливних елементів. Експериментальний "генератор" на паливних елементах, створений з компонентів седана Toyota Mirai, встановлений на одній з фабрик в Японії. Випробування покажуть, чи реально за рахунок паливних елементів забезпечити чистою енергією цілий будинок.