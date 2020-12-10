Японська корпорація Toyota намагається запропонувати технологію виробництва акумуляторів, яка позбавить електромобілі багатьох недоліків. Такі акумулятори зможуть заряджатись за 10 хвили і забезпечувати сотні кілометрів пробігу.

Перші результати роботи над акумуляторами з твердотільним електролітом, які фінансує Toyota, очікуються вже в наступному році, коли японський автогігант продемонструє прототип електромобіля на їх основі. Серійне виробництво електромобілів з такими акумуляторами Toyota почне протягом декількох найближчих років, зазначає видання Nikkei Asian Review.

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Що відомо

Акумулятори нового типу не тільки збільшують щільність зберігання електроенергії без збільшення габаритів, але й також є набагато безпечнішими в порівнянні з традиційними літій-іонними.

Так, навіть компактний електромобіль з новими акумуляторами забезпечить пробіг на одній зарядці до 500 кілометрів. Середньорозмірний електромобіль зможе проїжджати до 1000 кілометрів без підзарядки. Температурні режими акумуляторів з твердотільним електролітом теж будуть більш сприятливими з точки зору експлуатації, що призведе до кращої пожежостійкості елементів.

Ще однією перевагою нової технології є зменшення часу, необхідного на повне заряджання. Зробити це можна буде всього за десять хвилин, забезпечивши сотні кілометрів пробігу.



Інші компанії теж поглядають у бік батарей з твердотільним електролітом: Nissan Motor має намір створити електромобілі на їх основі до 2028 року, Volkswagen розраховує налагодити їх масове виробництво до 2025 року.