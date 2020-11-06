Twitter вкотре позначив дописи Дональда Трампа як такі, що вводять в оману. Після цього чинний президент США розкритикував дії соцмережі, написавши про це твіт.

Дональд Трамп відомий своєю активністю у соцмережі Twitter. Часто слова політика позначаються як оманливі, що викликає його бурхливу реакцію.

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Що сталося

Лише за останню добу соцмережа позначила спірними одразу сім твітів, попереджуючи, що вони можуть вводити в оману. Зокрема були приховані дописи з закликом "зупинити шахрайство", та слова про те, що "після дня виборів голоси не зараховуються".

Реакція на ці дії не забатилась: Трамп опублікував відповідний твіт у своєму профілі.

Twitter вийшов з-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230!,

– написав Дональд Трамп.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Нагадаємо, раніше соцмережа попереджала про те що буде ретельно перевіряти усі дописи Трампа і, в разі його передчасних заяв про перемогу, блокуватиме неправдиву інформацію.