Трамп vs Twitter: конфлікт між політиком та соцмережею не припиняється
Twitter вкотре позначив дописи Дональда Трампа як такі, що вводять в оману. Після цього чинний президент США розкритикував дії соцмережі, написавши про це твіт.
Дональд Трамп відомий своєю активністю у соцмережі Twitter. Часто слова політика позначаються як оманливі, що викликає його бурхливу реакцію.
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Що сталося
Лише за останню добу соцмережа позначила спірними одразу сім твітів, попереджуючи, що вони можуть вводити в оману. Зокрема були приховані дописи з закликом "зупинити шахрайство", та слова про те, що "після дня виборів голоси не зараховуються".
Реакція на ці дії не забатилась: Трамп опублікував відповідний твіт у своєму профілі.
Twitter вийшов з-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230!,
– написав Дональд Трамп.
Нагадаємо, раніше соцмережа попереджала про те що буде ретельно перевіряти усі дописи Трампа і, в разі його передчасних заяв про перемогу, блокуватиме неправдиву інформацію.
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