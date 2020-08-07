Трамп підписав указ проти TikTok: що він передбачає
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який забороняє учинення будь-яких угод з власником додатка TikTok – компанією ByteDance – чи її дочірніми підприємствами.
Про це 7 серпня повідомив у твіттері Хантер Вокер, журналіст Yahoo News, із Білого дому.
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"Сполучені Штати повинні зробити агресивні дії проти власників TikTok з метою захисту нашої національної безпеки", – мовиться в указі Трампа (президент США переконаний, що через цю соцмережу Китай збирає персональні дані американців).
Такими "агресивними діями" стала заборона "будь-яких угод із ByteDance або її дочірніми компаніями". Щоправда, заборона набуває чинності через 45 днів після публікації указу.
Протягом цього часу TikTok все ще може придбати якась американська компанія, як-от Microsoft. Перемовини з цього приводу все ще тривають.
Раніше, нагадаємо, Сенат США проголосував за заборону використання TikTok на гаджетах чиновників.
Заборона TikTok Чи насправді додаток небезпечний для користувачів