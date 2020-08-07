Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який забороняє учинення будь-яких угод з власником додатка TikTok – компанією ByteDance – чи її дочірніми підприємствами.

Про це 7 серпня повідомив у твіттері Хантер Вокер, журналіст Yahoo News, із Білого дому.

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"Сполучені Штати повинні зробити агресивні дії проти власників TikTok з метою захисту нашої національної безпеки", – мовиться в указі Трампа (президент США переконаний, що через цю соцмережу Китай збирає персональні дані американців).

Такими "агресивними діями" стала заборона "будь-яких угод із ByteDance або її дочірніми компаніями". Щоправда, заборона набуває чинності через 45 днів після публікації указу.

Протягом цього часу TikTok все ще може придбати якась американська компанія, як-от Microsoft. Перемовини з цього приводу все ще тривають.

BREAKING: President Trump just issued an executive order "on Addressing the Threat Posed by TikTok." It takes effect in 45 days, prohibits "any transaction" with ByteDance, the Chinese company that owns TikTok, and will almost certainly face legal challenges. pic.twitter.com/Ma9XOfYgOB — Hunter Walker (@hunterw) August 7, 2020

Раніше, нагадаємо, Сенат США проголосував за заборону використання TikTok на гаджетах чиновників.

Заборона TikTok Чи насправді додаток небезпечний для користувачів