Дональд Трамп відомий своє любов'ю до соцмереж. У нього є аккаунти у фейсбуці, інстаграм та твіттер. Однак через мову ворожнечі, яку Трамп часто використовує у своїх дописах, адміністрації цих ресурсів застосовують проти нього превентивні заходи.

Більше про те, чому скандали та конфлікти Дональда Трампа, пов'язані з соціальними мережами, – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Twitter видалив допис Трампа

Найгучніший скандал розгорівся з твіттером. Соцмережа позначила один з дописів Трампа як неправдивий. Крім того, видалили публікацію президента США про те, що від коронавірусу є ліки.

"Як огидно бачити так звані "тренди" у твіттері, де дуже багато трендів про мене, і жодного хорошого. Вони шукають все, що тільки можуть, роблять так, щоб знайдене виглядало якомога гірше, і розкручують, намагаючись зробити трендом. Дійсно безглуздо, незаконно і, звичайно ж, дуже несправедливо", – наголосив Дональд Трамп.

У результаті Дональд Трамп підписав указ, який має обмежити імунітет технологічних компаній від цивільних позовів через публікації користувачів. Таким чином, у довгостроковій перспективі Білий дім прагне обмежити владу великих соціальних мереж.

Невелика жменька монополій соціальних мереж контролює величезну частину всіх державних і приватних комунікацій в Сполучених Штатах,

- заявив він.

За словами Трампа, у них необмежена влада піддавати цензурі, обмежувати, редагувати, формувати, приховувати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами і великою громадською аудиторією

Трамп проти китайських додатків

Ще один конфлікт спалахнув між Трампом та китайською соціальною мережею ТікТок. Остання зараз набирає космічні оберти. Додаток ТікТок вже завантажили 2 мільярди разів і ним регулярно користуються 700 мільйонів людей.

Серед них 100 мільйонів – це американці. І на початку серпня Трамп підписав указ, який мав заборонити ТікТок, якщо додаток не купить американська компанія. В результаті 12% акцій купив Oracle і 7,5 – найбільша мережа супермаркетів Wallmart.

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Спеціаліст з кібербезпеки Денієл Айвс пояснив, що був пред'явлений ультиматум щодо продажу. Але в ситуацію втрутився Китай, який наполіг на тому, щоб сам алгоритм не продали.

Справа в тому, щоб переконатися, що дані не потрапляють в Китай. Oracle тепер буде репозиторієм і дійсно контролюватиме ці дані. Це допоможе Білому дому і Трампу краще спати ночами,

– зауважив він.

Під заборону в США потрапив також китайський месенджер WeChat. Його називають супердодатком. Там можна проводити грошові операції, купувати речі, оплачувати покупки в магазинах. Уряд в США мав намір заблокувати всі операції, однак власники месенджеру через суд домоглися зняття заборони.

"Якщо глибше дивитися на ці всі речі, то всім зрозуміло і очевидно: соціальні мережі є елементом і способом донесення певної інформації, зокрема, і пропагандистського характеру", – відзначив експерт-міжнародник Макар Таран.

Протистояння Трампа з китайськими соцмережами може стати частиною нової "Холодної війни", яка власне розгортається між США та Китаєм. Адже, за словами експертів, крім технологічних суперечок, вони спостерігають ще й політичне дистанціонування.