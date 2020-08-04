У новому трейлері Call Оf Duty: Warzone підривають Донбас Арену
Вийшов новий трейлер гри Call Оf Duty: Warzone, дії якого відбуваються у вигаданому місті Верданськ, прототипом якого стало місто Донецьк. У ролику можна помітити, як підривають стадіон Донбас Арена.
Уважні геймери в деталях вивчили оприлюднений ролик та помітили багато впізнаваних місць, які колись були у Донецьку.
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Що можна побачити
Стадіон у Call оf Duty має таку ж форму, розташування, як у Донбас арени, щоправда, на його тлі можна помітити скелясті гори. Дах стадіону підривають персонажі Warzone у новому трейлері – розробники кажуть, що це один із найбільш епічних моментів у грі.
Трейлер Call Оf Duty: Warzone: відео
Після цього вибуху гравцям стануть доступні нові локації - магазини та майданчики на різних рівнях стадіону.
Крім Донбас Арени, у вигаданому Верданську можна побачити донецький банк, популярний супермаркет і знищену вежу аеропорту. Окрім того, у трейлері можна побачити інші відомі українські будівлі, як от Верховна Рада та Дніпровська ГЕС, яка розташована у Запоріжжі.
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Інші співпадіння
До речі, події у частині Сall Of Duty: Modern Warfare відбуваються у вигаданій країні Урзикстан, яка дуже схожа на Сирію. також там можна побачити солдат, які схожі на російських військових. Це сильно обурило російських геймерів.