Вийшов новий трейлер гри Call Оf Duty: Warzone, дії якого відбуваються у вигаданому місті Верданськ, прототипом якого стало місто Донецьк. У ролику можна помітити, як підривають стадіон Донбас Арена.

Уважні геймери в деталях вивчили оприлюднений ролик та помітили багато впізнаваних місць, які колись були у Донецьку.

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Що можна побачити

Стадіон у Call оf Duty має таку ж форму, розташування, як у Донбас арени, щоправда, на його тлі можна помітити скелясті гори. Дах стадіону підривають персонажі Warzone у новому трейлері – розробники кажуть, що це один із найбільш епічних моментів у грі.

Трейлер Call Оf Duty: Warzone: відео

Після цього вибуху гравцям стануть доступні нові локації - магазини та майданчики на різних рівнях стадіону.

Крім Донбас Арени, у вигаданому Верданську можна побачити донецький банк, популярний супермаркет і знищену вежу аеропорту. Окрім того, у трейлері можна побачити інші відомі українські будівлі, як от Верховна Рада та Дніпровська ГЕС, яка розташована у Запоріжжі.

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Інші співпадіння

До речі, події у частині Сall Of Duty: Modern Warfare відбуваються у вигаданій країні Урзикстан, яка дуже схожа на Сирію. також там можна побачити солдат, які схожі на російських військових. Це сильно обурило російських геймерів.