CEO корпорації Xiaomi Лей Цзюнь виступив на форумі в Китаї та відповів на низку запитань. Зокрема, він визнав, що є певні суб'єктивні твердження про компанію, а також спростував їх.

Так, Лей Цзюнь назвав три основних помилкові твердження про компанію, які можуть вводити в оману користувачів, каже Gizmochina. Цікаво Всі тренди в одному: Xiaomi розробляє гнучкий смартфон з висувною камерою Що це за твердження Перше твердження – пристрої Xiaomi – це продукти низького класу. Як пояснює Лей Цзюнь, така думка з'явилась через те, що компанія китайська, а її товари досить дешеві. Однак, у Xiaomi є багато дорогих і топових продуктів, при чому вони відзначаються високою якістю. Наступна помилкова думка – усі продукти Xiaomi виробляються іншими OEM-компаніями (Original equipment manufacturer – виробник комплектного обладнання). Тут Лей Цзюнь нагадав, що у компанії є повністю роботизована виробнича лінія в Китаї, завдяки якій більшість техніки випускається самостійно. Третє твердження – у Xiaomi немає своїх технологій. І ця думка є неправдивою, каже CEO Xiaomi. Зокрема, він нагадав про унікальну технологію камер у флагманських Mi моделях.