Як з'ясували вчені, тривале перебування в космосі погано впливає на серце і знижує стійкість до фізичних навантажень. Це може позначитися на здоров'ї астронавтів, яких планують висаджувати на Місяць і Марс.

До такого висновку дійшла група вчених з Політехнічного університету в Турині. Дані опубліковані в журналі Npj Microgravity.

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Як проходило дослідження

Вчені зібрала дані понад 50 досліджень про стан серцево-судинної системи в умовах мікрогравітації та інформацію про польоти в космос. Саме на основі цих даних побудували модель, яка показує, що відбувається з серцем астронавта, який проводить в космосі понад 5 місяців.

Результати демонструють, що польоти в космос знижують стійкість до фізичних навантажень і "старять" серце. Також реакція на мікрогравітацію і подальша адаптація до неї призводять до проблем з координацією.

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Чому виникають проблеми

"Гравітація сама по собі є природним джерелом навантаження для людського організму, особливо при ходьбі", – пояснили вчені та додали, що під час космічного польоту таке навантаження відсутня.

Спостережувані зміни можуть позначитися на космонавтів, які будуть висаджуватися на Місяць і Марс. При цьому такі місії вимагають від них високої працездатності і фізичної витривалості.