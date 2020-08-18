Epic Games, що вступила в суперечку з Apple через політику використання магазину додатків App Store, прагне організувати широку опозицію Apple. "Яблучники" ж пригрозили 28 серпня видалити облікові записи розробників Epic Games і заблокувати їм доступ до інструментів, доступних учасникам Apple Developer Program.

За останні кілька тижнів Epic Games звернулася до технічних керівників низки підприємств у надії сформувати коаліцію розробників, критично налаштованих до ділової практики Apple, повідомляє The Information.

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Коаліція проти Apple

Epic Games публічно підтримали в суперечці з Apple Павло Дуров (Telegram), Spotify і Facebook, але не відомо, чи будуть вони вживати інших заходів. The Information передбачає, що Epic Games буде складно домовитися з компаніями про приєднання до коаліції, навіть якщо вони в приватному порядку підтримують її цілі.

Керівник неназваною компанії з виробництва ігор розповів, що підтримує тиск на Apple з метою знизити комісійні платежі в App Store, але стурбований тим, що скоординовані зусилля можуть привернути увагу антимонопольних органів.

З чого все почалося

Суперечка Epic Games і Apple почався минулого тижня: Epic додала в гру Fortnite прямі платежі, що суперечить правилам App Store. Спершу Apple видалила гру з магазину, згодом компанія пригрозила повністю видалити акаунт розробників та заблокувати їм доступ до інструментів App Store.

В такому випадку студія втратить доступ до інструментів розробника, Apple SDK і API, а також не зможе публікувати додатки в App Store. Компанія втратить можливість встановлювати сертифікат на свої додатки для macOS, що значно ускладнить їх встановлення на комп'ютери Apple навіть при поширенні не через Mac App Store.

За словами компанії, ускладниться робота й інструменту для розробки ігор з рушієм Unreal Engine, який випускається Epic Games і використовується в сотнях ігор. Студія не зможе підтримувати програму для розробки Unreal Studio під комп'ютери Apple.

Після такої погрози Apple Epic Games вже вдруге звернулася до суду з проханням заборонити Apple робити "будь-які несприятливі дії" щодо неї. У відповідній заяві Apple стверджує, що "дуже хоче, щоб компанія залишалася частиною Apple Developer Program, а її застосування були доступні в магазині App Store".