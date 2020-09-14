Більше половини українських користувачів у Facebook поширюють фейкові новини чи повідомлення. Цікаво, що у березні 2020 року організації стали партнерами Facebook з фактчекінгу. Співпраця передбачає маркування фейкової інформації.

Однак, більшість українців ігнорують це маркування. Про це свідчать результати дослідження рівня інформаційної гігієни українців у Facebook, яке у серпні 2020 року провела ініціатива "Як не стати овочем", передає "Українська правда".

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До прикладу, влітку 2020 року 13% українських користувачів публікували фейки, половина з яких мали позначки про фейковість. Проте користувачі однаково не видалили ці дописи зі своїх сторінок.

Які фейки поширювали

Один із найпопулярніших фейків, який гуляв у Facebook – це коронавірус. Українці поширювали різноманітні конспірологічні теорії, а також чутки про шкоду носіння масок та відсутність у них захисних властивостей.

Також серед українських користувачів популярними є кулінарні рецепти, картинки природи та квітів, привітання, жарти, цитати про стосунки та життя, фото дітей, заклик до захисту тварин тощо. Це теж стало інструментом для маніпуляцій.

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Зокрема, це тести та ігри, які крадуть дані користувачів в обмін на сумнівні розваги. лише протягом літа 10% українців у Facebook опублікували результати таких тестів.