Міністерство цифрової трансформації провело дослідження та з'ясували скільки українців мають підключення до високошвидкісного фіксованого інтернету. Результати дослідження відверто розчаровують.

Як розповіли у Мінцифрі, одразу 5,5 мільйонів українців не мають змоги отримувати якісний фіксований інтернет.

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Як каже очільник Мінцифри Михайло Федоров, проблеми з інтернетом стосуються переважно людей сільської місцевості.

Йдеться про суттєвий цифровий розрив між селянами та містянами,

– пише Федоров у блозі для "Української правди".

Яке рішення

Федоров переконує, що Міністерство має чітке бачення “як кожен українець отримає доступ до якісного інтернету”. Для цього вже розробили Національну стратегію розвитку ШСД в Україні.

В Україні є розгалужена мережа соціальних об'єктів. Тож у Міністерстві вважають, що ефективним буде підключення цих об'єктів (шкіл, лікарень, бібліотек) до оптичних мереж.

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За розрахунками Мінцифри, таким чином в Україні будуть 95% закладів соціальної інфраструктури до 2024 року, тож майже все населення матиме можливість підключити інтернет. На це потрібно близько 3,3 мільярда гривень.